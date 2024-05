Večer o Izraelu (28. 5.)

Maribor, 27. maja - Boris Jaušovec v komentarju Odlašanje in oklevanje piše o izraelski vladi, ki ji očitno nič ne pride do živega, v vsakem novem napadu namreč zagrešijo hujši zločin, večji masaker in s tem krvavo potrjujejo obtožbe o genocidu. Avtor meni, da bi s priznanjem palestinske države dali jasen signal, da se z njihovo politiko ne strinjamo.