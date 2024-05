NIJZ ob mednarodnem tednu gibanja spodbuja k sodelovanju pri brezplačnih športnih dogodkih

Ljubljana, 27. maja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob začetku letošnjega mednarodnega tedna gibanja državljane spodbujajo, da izkoristijo priložnost za aktiven življenjski slog in se udeležijo brezplačnih športno-rekreativnih in zdravju prijaznih dogodkov po Sloveniji. Teden gibanja se letos začenja danes in traja do nedelje, so sporočili iz NIJZ.