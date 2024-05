Na okrogli mizi o zdravem življenjskem slogu poudarili pomen zdrave prehrane in telesne dejavnosti

Ljubljana, 22. maja - Govorci so na okrogli mizi o zdravem življenjskem slogu v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in STAkluba poudarili pomen zdrave prehrane in redne telesne dejavnosti. Med ukrepi za preprečevanje prekomerne teže otrok in mladostnikov so izpostavili tudi obdavčitev sladkih pijač in več ur telesne vzgoje v šolah.