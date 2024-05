Pri Omišu odprli obvoznico in most čez kanjon Cetine

Split, 27. maja - Pri Omišu so danes za promet slovesno odprli most čez kanjon reke Cetine in omiško obvoznico. Most bo skupaj z obvoznico predvidoma zmanjšal gnečo na Jadranski magistrali med Splitom in Omišem, ki nastaja zlasti poleti. Lokalni prebivalci iz zaledja Omiša medtem opozarjajo, da se bo ta le premaknila k njim.