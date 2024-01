Na Hrvaškem začeli priprave na projekt gradnje drugega mostu na Krk

Krk, 3. januarja - Na Hrvaškem so začeli priprave na projekt gradnje še enega mostu na Krk, danes piše reški Novi list. Imel bo dve etaži, eno za cestni in drugo za železniški promet, samo priprava dokumentacije pa bo stala okoli 600.000 evrov. Most bi po ocenah podjetja Hrvatske autoceste (Hac) lahko zgradili v petih letih.