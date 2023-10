Na Reki stekel promet po najdražji cesti na Hrvaškem

Zagreb, 18. oktobra - Na Reki je danes stekel promet po cesti, ki reško pristanišče povezuje z obvoznico. Gradili so jo tri leta in velja za najdražjo cesto na Hrvaškem. Dolga je skoraj tri kilometre, stala pa je okoli 70 milijonov evrov oz. 21,8 milijona evrov na kilometer, poročajo hrvaški mediji. Reka je z njo dobila avtocesto do same obale.