KPK ob poročilu za leto 2023 ponovno opozorila na prepogosto iskanje obvodov zakonodaje

Ljubljana, 27. maja - Na KPK preteklo leto ocenjujejo kot zahtevno, a uspešno, ob tem pa opozarjajo na iskanje obvodov zakonodaje. Največ pravnomočno zaključenih ugotovitev o kršitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je bilo na področjih integritete, nasprotja interesov in omejitev poslovanja, zato jih je treba v družbi resneje nasloviti, so poudarili.