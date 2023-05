KPK v letnem poročilu znova opozarja na kršitve integritete, nasprotja interesov in nezdružljivost funkcij

Ljubljana, 30. maja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v poročilu za lansko leto kot najbolj problematična področja ponovno izpostavlja integriteto, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij in omejitve poslovanja. Še vedno izstopa tudi nespoštovanje odločitev komisije in njenih priporočil, so na komisiji zapisali v sporočilu za javnost.