Šumi ob predstavitvi letnega poročila KPK predsednici DZ poudaril pomen sodelovanja vseh pristojnih pri preprečevanju korupcije

Ljubljana, 5. junija - Predsednik KPK Robert Šumi je predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predstavil letno poročilo komisije. Dejal je, da KPK ne more biti popolnoma uspešna, če deluje sama, in poudaril pomen sodelovanja vseh pristojnih. Predsednica DZ je bila vesela ničelne ignorance do KPK, ni pa še večjega izboljšanja na področju korupcijskih tveganj, je opozorila.