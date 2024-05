Na Kosovu za okoli 200.000 prebivalcev manj kot pred dobrim desetletjem

Priština, 27. maja - Na Kosovu živi okoli 1,6 milijona ljudi, so danes ocenili v kosovski agenciji za statistiko (ASK), potem ko se je v petek končal popis prebivalstva. To je približno 200.000 manj kot pred dobrim desetletjem. Popisu so nasprotovale stranke kosovskih Srbov, vodilna med njimi Srbska lista pa je pozvala tudi k bojkotu.