V Črni gori med popisom prebivalstva odkrili uporabo piši-briši pisal

Podgorica, 15. decembra - Popisna komisija je med popisom prebivalstva v Črni gori ta teden ugotovila, da je 16 popisovalcev v Podgorici uporabilo t. i. piši-briši pisala. Vse so izključili iz popisovanja, primer pa preiskujeta policija in državno tožilstvo. Doslej so pri treh ugotovili spremembe na obrazcih. Popis, ki naj bi se končal v ponedeljek, so zato podaljšali.