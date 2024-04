Na Kosovu začetek popisa prebivalstva, stranke kosovskih Srbov pozivajo k bojkotu

Priština, 5. aprila - Na Kosovu se je danes začel popis prebivalstva. Nasprotujejo mu vse stranke kosovskih Srbov, ki opozarjajo, da oblasti še vedno niso izpolnile obveznosti do srbske skupnosti, hkrati pa so ukinile srbski dinar, poročajo tamkajšnji mediji. Kosovski Srbi so popis bojkotirali že leta 2011, ko so ga izvedli prvič in edinkrat doslej.