Seul, Peking in Tokio na vrhu za denuklearizacijo Severne Koreje

Seul, 27. maja - Voditelji Južne Koreje, Kitajske in Japonske so danes na vrhu v Seulu razpravljali o stabilnosti v regiji in se zavezali k okrepitvi tristranskega sodelovanja. V skupni izjavi so tudi potrdili, da je denuklearizacija Severne Koreje v skupnem interesu vseh treh držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.