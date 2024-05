Pred vrhom v Seulu pogovori voditeljev Južne Koreje, Kitajske in Japonske

Seul, 26. maja - Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol in kitajski premier Li Qiang sta se danes dogovorila, da bosta državi začeli diplomatski in varnostni dialog ter pospešili pogovore za trgovinski dogovor. Yoon se je pred tristranskim vrhom v ponedeljek v Seulu danes sestal tudi z japonskim premierjem Fumiom Kishido in pohvalil krepitev vezi med državama.