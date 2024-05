V Seulu prvič po petih letih tristranski vrh Južne Koreje, Japonske in Kitajske

Seul, 23. maja - Voditelji Južne Koreje, Kitajske in Japonske bodo v ponedeljek imeli trilateralno srečanje, so danes potrdili v Seulu. Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol se bo prvič po letu 2019 srečal s kitajskim premierjem Li Qiangom in njegovim japonskim kolegom Fumiom Kishido. Tema pogovorov bodo med drugim napetosti med Kitajsko in Tajvanom.