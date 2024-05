Pregled - svet, 26. 5. (nedelja)

BERLIN - Francoski predsednik Emmanuel Macron se je ob začetku državniškega obiska v spremstvu nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja udeležil t.i. praznika demokracije. Macron je izpostavil francosko-nemške odnose kot nepogrešljive za Evropo. Pozval je tudi k obrambi demokracije pred nacionalizmom na prihajajočih evropskih volitvah. Steinmeier pa je Macronov obisk označil za "dokaz globine francosko-nemškega prijateljstva". Macronov obisk naj bi dal nov zagon načetim odnosom med Parizom in Berlinom.

TEL AVIV/GAZA - Oboroženo krilo palestinskega islamističnega gibanja Hamas je izvedlo obsežen raketni napad na Tel Aviv. V drugem največjem izraelskem mestu ob sredozemski obali so se oglasile sirene za opozorilo pred raketnim napadom, prvim v štirih mesecih. Izrael pa je nadaljeval operacije v Gazi, od koder poročajo o novih žrtvah. Na pot od egiptovske strani mejnega prehoda Rafa proti mejnemu prehodu Kerem Šalom, ki ga nadzoruje Izrael, pa se je odpravilo 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo za Palestince, med njimi tudi cisterne z gorivom. Več tovornjakov naj bi že prečkalo mejo. V Izraelu pa so se v soboto po več mestih znova zbrali protivladni protestniki, ki zahtevajo odstop izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, predčasne volitve in dogovor o izpustitvi talcev, ki so še v Gazi.

BRUSELJ - EU in Norveška danes v Bruslju gostita ministrsko srečanje donatorskih držav in mednarodnih organizacij o Palestini, na katerem razpravljajo o krepitvi palestinskih oblasti. Kot je pred srečanjem napovedal palestinski premier Mohamed Mustafa, bo partnerjem predstavil načrte svoje vlade za prihodnje obdobje. Srečanje gostita norveški zunanji minister Espen Barth Eide in visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell. Z Mustafo se je srečal tudi španski zunanji minister Jose Manuel Albares, ki je ob srečanju dejal, da priznanje države Palestine pomeni "pravičnost za palestinsko ljudstvo" in je najboljše jamstvo za varnost za Izrael.

KIJEV/HARKOV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval predsednika ZDA in Kitajske Joeja Bidna in Xi Jinpinga, naj se udeležita mirovnega vrha za Ukrajino v Švici prihodnji mesec. Prepričan je, da bi morala podpreti mirovni vrh s svojo udeležbo. Medtem se nadaljuje obstreljevanje v državi. Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na trgovino v Harkovu je naraslo na 14, ranjenih je bilo najmanj 40 ljudi. Rusija je po lastnih navedbah trgovino z orodjem v soboto napadla, ker naj bi Ukrajina tam skrivala orožje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil kot zlobnega. Rusija je Ukrajino obstreljevala tudi ponoči. O eksplozijah so poročali iz regij Hmelnicki in Lvov na zahodu države. V regiji Vinica pa naj bi bila zadeta stanovanjska stavba, najmanj trije ljudje so bili ranjeni.

CANNES - Na 77. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, v soboto prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel film All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.

PORT MORESBY - Obsežen zemeljski plaz, ki se je v petek sprožil na odročnem delu Papue Nove Gvineje, bi lahko terjal več kot 670 življenj, so sporočili iz Mednarodne organizacije za migrante (IOM). Ocenjujejo, da je plaz pokopal najmanj 150 hiš. Reševanje je oteženo, saj zemljina še vedno plazi. Več kot tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove na prizadetem območju.

SEUL - Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol in kitajski premier Li Qiang sta se dogovorila, da bosta državi začeli diplomatski in varnostni dialog ter pospešili pogovore za trgovinski dogovor. Yoon se je pred tristranskim vrhom v ponedeljek sestal tudi z japonskim premierjem Fumiom Kishido in pohvalil krepitev vezi med državama.

DAKA - V Bangladešu je zaradi prihajajočega ciklona domove ob obali zapustilo več kot 800.000 ljudi, ki so se zatekli v začasna zatočišča. Ciklon Remal bo južne dele države in dele sosednje Indije dosegel zvečer. Vremenoslovci napovedujejo močan vihar s sunki vetra do 130 kilometrov na uro.

TAIPEI - Tajvanski predsednik Lai Ching-te se je zahvalil ZDA in mednarodni skupnosti za podporo sredi napetosti s Kitajsko, ki je v minulih dneh izvedla obsežne vojaške vaje okoli Tajvana. Pri tem se je zavzel za krepitev razumevanja in sodelovanja s Kitajsko s ciljem miru in stabilnosti v regiji.

EREVAN - Poplave na severu Armenije so terjale najmanj dve smrtni žrtvi. Narasla in deroča voda je uničila več pomembnejših cest in mostov, okoli 200 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.

LYON - V francoskem mestu Lyon je moški z nožem na postaji podzemne železnice napadel več ljudi, pri tem so bili najmanj trije ranjeni. Policija je domnevnega napadalca že pridržala. Uvedli so preiskavo zaradi suma poskusa umora.

NEW DELHI - Število mrtvih v požaru, ki je v soboto izbruhnil v dvorani z igralnimi avtomati v indijskem mestu Rajkot, je naraslo na 27, med njimi so štirje otroci. Razlog za požar je bil najverjetneje kratek stik. V soboto zvečer pa je izbruhnil še požar v bolnišnici v New Delhiju, pri čemer je umrlo najmanj sedem novorojenčkov.

DALLAS - Silovita neurja in tornadi, ki so divjali od sobote, so na jugu ZDA povzročili večjo škodo in terjali več smrtnih žrtev. Najmanj pet ljudi je umrlo na severu zvezne države Teksas, več deset jih je bilo poškodovanih, še dva pa sta umrla v Oklahomi.