Pregled - šport, 26. 5. (nedelja)

RIM - Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po 21 etapah dirk po Italiji kot novi kolesarski cesar z najvišje stopničke zmagovalnega odra poziral pred Kolosejem v Rimu. Tja je prišel odet v slovensko zastavo in tisto njegove ekipe iz Združenih arabskih emiratov ter pred zgodovinsko kuliso rimskih časov poslušal slovensko himno. Postal sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je v svojih prvih šestih nastopih na tritedenskih dirkah vselej končal na odru za zmagovalce.

ANTALYA - Slovenska odbojkarska reprezentanca spet navdušuje. Na četrti tekmi turnirja lige narodov v Antalyi je zabeležila četrto zmago, gladko, s 3:0 je povsem nadigrala aktualne evropske prvake in branilce naslova Poljake, s tem začasno celo prevzela vodstvo na lestvici in storila še en ogromen korak k zagotovitvi olimpijske vozovnice. Prave negotovosti ni bilo niti v enem nizu, Slovenci so imeli ves čas tekme nadzor nad izidom.

PARIZ - Edina slovenska predstavnica v glavnem delu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu med posameznicami Tamara Zidanšek je uspešno preskočila prvo oviro. Po treh zmagah v kvalifikacijah je bila uvodni dan drugega grand slama sezone po slabih dveh urah igre boljša od Belgijke Alison Van Uytvanck s 6:2, 2:6 in 6:1. V drugem krogu se bo Zidanšek pomerila z zmagovalko dvoboja med tretjo nosilko Američanko Coco Graff in kvalifikantko iz Rusije Julija Avdejevo.

TALLINN - Svetovni in evropski podprvak Kristjan Čeh je na ekipnem atletskem prvenstvu Estonije v Tallinnu v metu diska zmagal z metom 67,92 m, ki ga je dosegel že v prvem metu. Na tekmi prave konkurence ni imel.

IZMIR - Drugi dan 77. balkanskega prvenstva v turškem Izmirju je slovenska atletika osvojila dve srebrni in štiri bronaste medalje. Druga sta bila Nika Glojnarič (Brežice) na 100 m ovire s 13,16 sekunde in Jan Vukovič (Kladivar) na 800 m (1:49,01). Bron so osvojili Filip Jakob Demšar (Mass) na 110 m ovire s 13,66 sekunde ter štafeti na 4 x 400 m in Leja Glojnarič (Brežice). Sestra Nike Glojnarič je dvodnevno tekmovanje v sedmeroboju končala s 5051 točkam. Lani je uspešno nastopila na evropskem prvenstvu gluhih v poljskem Szczecinu z zlatom v mnogoboju.

POZNANJ - Slovenski kajakaš Anže Urankar je v finalu na 200 m na svetovnem pokalu v sprintu na mirnih vodah, ki je potekal v poljskem Poznanju, končal na četrtem mestu. Bronasto odličje se mu je izmuznilo za sedem stotink, prvo mesto pa za sekundo in šest stotink.

LUZERN - Slovenski veslač Filip Matej Pfeifer je na preizkušnji za svetovni pokal v švicarskem Luzernu zasedel končno osmo mesto med skifisti. Petindvajsetletni Ljubljančan je v finalu B zasedel drugo mesto.

PARIZ - Po Pii Babnik v Tokiu bo imela Slovenija tudi na olimpijskih igrah v Parizu svojo predstavnico na golf turnirju. Portorožanka Ana Belac si je vozovnico dokončno zagotovila na zadnjih dveh turnirjih evropske turneje. Prejšnji teden je bila šesta v Nemčiji, ta vikend pa je v Franciji zasedla 12. mesto.

BUDIMPEŠTA - Slovenska reprezentantka Jekaterina Vedenejeva je na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Budimpešti v finalu z obročem zasedla peto mesto z oceno 33,200 točke. S tem rekvizitom je naslov osvojila Bolgarka Kalejn Borjanova, 35,250.

MARIBOR - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je nocoj v Mariboru odigrala še drugo tekmo na domačem turnirju za zlato evropsko ligo proti reprezentanci Češke. Izid tekme je bil 3:1 (-16, 20, -21, -21) v korist Čehinj. Slovenija ima v omenjenem tekmovanju tako eno zmago in tri poraze, Čehinje poraza še nimajo.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugi tekmi finala lige Nova KBM premagali Kansai Helios z 80:73 (23:22, 47:38, 60:57) ji jih le še zmaga loči od 21. naslova državnega prvaka. V finalni seriji lige Nova KBM proti Kansai Heliosu vodijo z 2:0. Tretja tekma finala bo v sredo, 29. maja ob 20. uri v Domžalah.

BERLIN - Košarkarji Panathinaikosa so v finalu zaključnega turnirja evrolige v Berlinu premagali Real Madrid s 95:77 in sedmič postali evropski klubski prvaki. Del zgodbe o uspehu Panathinaikosa je tudi nekdanji slovenski reprezentant Sani Bečirović, ki je bil še lani športni direktor Cedevite Olimpije, letos pa to funkcijo opravlja pri zeleno-belih iz Aten.V tekmi za tretje mesto je Olympiakos, ki je lani izgubil finale proti Real Madridu, premagal Fenerbahče s 87:84. Pri Fenerbahčeju naloge pomočnika trenerja opravlja bivši selektor Slovenije Rado Trifunović.

PRAGA - Hokejisti Češke so svetovni prvaki za leto 2024. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine na domačem terenu so danes v Pragi premagali Švico z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Bron so osvojili Švedi, ki so popoldne s 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) premagali Kanado. Čehi so bili na domačem terenu v največji praški dvorani v finalu spet po 14 letih, v zadnji tretjini pa so si zagotovili 13. lovoriko.

HAMBURG - Rokometaši Flensburg-Handewitta, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Blaž Blagotinšek, so zmagovalci evropske lige. V povsem nemškem finalu v Hamburgu so s 36:31 premagali Füchse Berlin. Na tekmi za tretje mesto je prav tako nemški Rhein Neckar Löwen z 32:31 ugnal romunsko zasedbo Dinamo Bukarešta.

MONTE CARLO - Monačan Charles Leclerc (Ferrari) je zmagovalec dirke formule 1 na domačem terenu. Na klasični preizkušnji svetovnega prvenstva formule 1 po ulicah monaške kneževine je ugnal Avstralca Oscarja Piastrija (McLaren), tretji je bil drugi Ferrarijev voznik Španec Carlos Sainz.

BARCELONA - Svetovni prvak v motociklizmu Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP v Barceloni. Na drugem mestu je končal vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), tretji je bil še en Španec Marc Marquez (Gresini Ducati).