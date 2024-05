Pregled - evropske volitve 2024, 26. 5. (nedelja)

BRUSELJ - V članicah EU kampanja pred evropskimi volitvami v zadnjih tednih dosega vrhunec, zaznamujejo pa jo tako nekatere žgoče evropske kot za volivce pomembne nacionalne teme. V največjih članicah se zmaga obeta desnici - v Nemčiji, Španiji in na Poljskem članicam EPP, v Franciji in Italiji pa strankam, ki pripadata skrajno desnima ECR in ID.

LJUBLJANA/SLOVENSKE KONJICE/SLOVENSKA BISTRICA - Kandidati Gibanja Svoboda za evropske volitve Irena Joveva, Maša Kociper in Jure Leben so se na Jančah udeležili spominske svečanosti, posvečeni obletnici bojev II. grupe odredov. Matej Grah pa je obiskal Pohorje.

ŠENTJERNEJ - Člani in simpatizerji stranke SLS so se v Šentjerneju srečali na tradicionalnem strankinem taboru, ki poteka predvsem v luči bližajočih se evropskih volitev. Na dogodku so se predstavili strankini kandidati, ki so po besedah predsednika Marka Balažica dobri. Na volitve sicer gredo, da zmagajo, je dejal v nagovoru udeležencem tabora.

MARIBOR/MORAVČE/NOVO MESTO - Potujoča kavarna NSi, v kateri je bil prisoten kandidat za evropskega poslanca David Klobasa, je dopoldne obiskala Kramarski sejem v Mariboru, popoldan pa Maribor z okolico. Ljudmila Novak je bila v Moravčah in Pečah, Vida Čadonič Špelič in Katja Berk Bevc pa sta se udeležili Festivalu cvička v Novem mestu.