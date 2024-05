Tajvan hvaležen ZDA za podporo v luči napetosti s Kitajsko

Taipei, 26. maja - Tajvanski predsednik Lai Ching-te se je danes zahvalil ZDA in mednarodni skupnosti za podporo sredi napetosti s Kitajsko, ki je v minulih dneh izvedla obsežne vojaške vaje okoli Tajvana. Pri tem se je zavzel za krepitev razumevanja in sodelovanja s Kitajsko s ciljem miru in stabilnosti v regiji.