V Bangladešu pred ciklonom zbežalo več kot 800.000 ljudi

Daka, 26. maja - V Bangladešu je zaradi prihajajočega ciklona danes domove ob obali zapustilo več kot 800.000 ljudi, ki so se zatekli v začasna zatočišča. Ciklon Remal bo južne dele države in dele sosednje Indije predvidoma dosegel danes zvečer. Vremenoslovci napovedujejo močan vihar s sunki vetra do 130 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.