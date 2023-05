ZN poziva k zbiranju 310 milijonov evrov pomoči za v ciklonu opustošen Mjanmar

New York/Naypyitaw, 23. maja - Združeni narodi so danes pozvali k zbiranju 310 milijonov evrov nujne pomoči za 1,6 milijona prebivalcev Mjanmara, ki jih je pred dvema tednoma prizadel ciklon Mocha. Humanitarni koordinator ZN Ramanathan Balakrishnan opozarja, da morajo še pred pričetkom deževnega obdobja zagotoviti zavetje vsem prizadetim in preprečiti širjenje bolezni.