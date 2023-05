V Bangladešu zaradi ciklona evakuirali na tisoče ljudi

Daka, 13. maja - Oblasti v Bangladešu so pred prihodom silovitega ciklona Mocha danes pospešile evakuacijo več tisoč ljudi z obalnih območij, prekinile pa so tudi delovanje pristanišč in letališč na vzhodni obali. Mocho po podatkih indijskega meteorološkega urada spremlja veter s hitrostjo do 220 kilometrov na uro, tako da velja za orkan četrte kategorije.