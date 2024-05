Vlada in sindikati javnega sektorja danes znova v pregled poteka dosedanjih pogajanj

Ljubljana, 27. maja - Vlada in sindikati javnega sektorja se bodo v okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij danes znova sestali na krovni ravni. Načrtovali so, da bi v zadnjih 14 dneh t. i. stebrna pogajanja v ključnih točkah pripeljali do konca. A glede na izjave iz sindikalnih vrst jim to zaenkrat še ni uspelo.