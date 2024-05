Priznanje Palestine kot simbolna gesta v času vojne

Ljubljana/Madrid/Dublin/Oslo, 26. maja - Po skoraj osmih mesecih izraelske ofenzive v Gazi, ki ji kljub skoraj 36.000 žrtvam ni videti konca, bodo v torek Španija, Norveška in Irska na nezadovoljstvo Izraela priznale Palestino. S to bolj ali manj simbolno gesto se bodo v podporo rešitvi dveh držav in miru pridružile okoli 140 članicam ZN. Slovenija je medtem začela ustrezen postopek.