WHO opozarja na vse hujšo zdravstveno krizo na Zahodnem bregu

Ženeva/Gaza, 15. junija - Zahodni breg se sooča z vse hujšo zdravstveno krizo, h kateri prispevata porast nasilja in vse pogostejši napadi na zdravstveno infrastrukturo, je v petek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V luči tega je pozvala k takojšnji zaščiti civilistov in zdravstvenega osebja. Izrael je medtem tudi danes nadaljeval napade na Gazo.