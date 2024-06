V ZN pozdravili izraelsko napoved o prekinitvah vojaških dejavnosti v Gazi

Ženeva, 16. junija - Združeni narodi so danes pozdravili napoved izraelske vojske o uvedbi dnevnih "taktičnih prekinitev" vojaških aktivnosti na območju prometnice na jugu Gaze, da bi omogočila oskrbo območja s človekoljubno pomočjo. Obenem pa so iz ZN sporočili, da so nujni "konkretni ukrepi" za sprostitev dostave pomoči Palestincem.