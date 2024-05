Vodilni kandidati proevropskih strank različno o sodelovanju s skrajno desnico

Bruselj, 23. maja - Vodilni kandidati evropskih socialistov, liberalcev, zelenih in levice so se na današnjem soočenju v Evropskem parlamentu jasno izrekli proti povolilnemu sodelovanju z skrajno desnico. Vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke (EPP) pa je dejala, da je pripravljena sodelovati z vsemi, ki podpirajo EU, Ukrajino in se zavzemajo za vladavino prava.