Vodilni kandidati evropskih strank med proračunskimi prioritetami izpostavljajo varnost in konkurenčnost

Bruselj, 21. maja - Vodilni kandidati desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), levosredinskih socialistov (PES) in liberalcev (Renew) za junijske evropske volitve so med prioritetami prihodnjega evropskega proračuna izpostavili varnost in konkurenčnost, pa tudi zeleni prehod. V skrajno desni stranki ID so ob tem izrazili nasprotovanje povečanju proračuna.