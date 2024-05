Vlada za odstranitev slovenskega paviljona za Expo v Dubaju

Ljubljana/Dubaj, 23. maja - Vlada je sklenila, da se slovenski paviljon za svetovno razstavo Expo 2020 v Dubaju odstrani. Stroški odstranitve bodo znašali najmanj 1,5 milijona evrov, potekala pa bo letos in prihodnje leto. Če bo obstajala možnost, da se paviljon proda oz. podari, bo država to možnost izkoristila, so sporočili po seji vlade.