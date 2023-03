V slovenskem paviljonu v Dubaju vzpostavili stičišče naprednih digitalnih tehnologij

Ljubljana, 23. marca - V slovenskem paviljonu v Dubai Expo City, kjer je od oktobra 2021 do konca marca lani potekala svetovna razstava Expo 2020, so vzpostavili regionalno stičišče naprednih digitalnih tehnologij za predstavitev in pozicioniranje slovenskih podjetij v regiji Bližnjega Vzhoda in Severne Afrike ter na azijskih trgih.