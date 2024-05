Izrael krepi diplomatski pritisk zaradi priznanj Palestine

Tel Aviv, 23. maja - Izrael v luči napovedanih priznanj Palestine s strani Irske, Španije in Norveške krepi diplomatski pritisk na te države. Potem ko so v sredo že na posvetovanja poklicali svoje veleposlanike v teh državah, so danes opravili tudi pogovore s predstavniki trojice držav v Izraelu, obenem pa napovedali "dodatne resne posledice" za meddržavne odnose.