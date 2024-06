Hezbolah po smrti visokega poveljnika z novim napadom na Izrael

Tel Aviv/Bejrut, 13. junija - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes proti Izraelu izstrelilo nov val raket in brezpilotnih letalnikov, potem ko je bil v izraelskem napadu v torek na jugu Libanona ubit visok poveljnik gibanja Sami Abdalah, znan tudi kot Abu Taleb, je sporočila skupina. V Izraelu, kjer so večino izstrelkov prestregli, so že napovedali odziv.