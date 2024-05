Analitik: Priznanje Palestine mora spremljati pritisk na Izrael in palestinske oblasti

Bruselj, 22. maja - Priznanje Palestine, ki so ga danes napovedale Španija, Irska in Norveška, morajo po mnenju analitika Hugha Lovatta z Evropskega centra za zunanje odnose (ECFR) spremljati konkretna dejanja pritiska na Izrael in Palestinsko upravo. Skupinsko priznanje, pri čemer upošteva tudi Slovenijo, pa bi lahko k temu spodbudilo tudi druge države.