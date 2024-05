Med iskalno akcijo na območju Mangarta našli truplo 53-letnega avstrijskega državljana

Bovec, 22. maja - Policisti so potrdili identiteto mrtvega moškega, ki so ga v torek med iskalno akcijo našli na območju Mangarta. Gre za pogrešanega 53-letnega avstrijskega državljana, zaradi katerega so sprožili iskalno akcijo, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Po dosedanjih ugotovitvah je moškemu med hojo zdrsnilo in je padel.