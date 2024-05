Bovec, 21. maja - Reševalci so med iskalno akcijo na območju Mangarta našli mrtvega moškega, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Njegovo identiteto bodo ugotavljali v nadaljevanju postopka, policisti pa ne izključujejo možnosti, da gre za pogrešanega avstrijskega državljana, zaradi katerega so sprožili iskalno akcijo.