Na Bovškem pogrešan 53-letni avstrijski državljan

Bovec, 21. maja - Na Bovškem od ponedeljka dopoldne pogrešajo 53-letnega državljana Avstrije, ki so ga nazadnje videli, kako se je odpeljal v smeri Mangarta, so za STA sporočili iz Policijske uprava Nova Gorica. Policisti so bili o pogrešanem obveščeni danes okoli 10. ure, trenutno se pripravljajo na začetek iskalne akcije.