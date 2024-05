V Nemčiji pet podnebnih aktivistov obtoženih hudodelstva

Berlin, 22. maja - Nemški državni tožilec je proti petim podnebnim aktivistom skupine Zadnja generacija zaradi suma oblikovanja kriminalne združbe vložil obtožnico. Ta temelji na napadih na naftno rafinerijo PCK v Schwedtu severovzhodno od Berlina, letališče Berlin Brandenburg in muzej Barberini v Potsdamu, do katerih je prišlo med aprilom 2022 in majem lani.