Lufthansa in letališče Düsseldorf v tožbo zoper podnebne aktiviste

Berlin/Düsseldorf, 31. julija - Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo vložil odškodninsko tožbo zoper podnebne aktiviste iz skupine Last Generation, ki so sredi meseca vdrli na letalske steze letališč v Hamburgu in Düsseldorfu ter za več ur ohromili letalski promet. Za isto potezo se je odločilo tudi letališče Düsseldorf, o tožbi razmišljajo tudi drugi letalski prevozniki.