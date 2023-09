Podnebni aktivisti Brandenburška vrata poškropili z barvo

Berlin, 17. septembra - Podnebni aktivisti skupine Zadnja generacija so danes vseh šest stebrov Brandenburških vrat v Berlinu poškropili z oranžno barvo in nemško vlado pozvali k opustitvi fosilnih goriv ter večjemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Policija je v povezavi z incidentom pridržala 14 ljudi in ogradila največjo znamenitost nemške prestolnice.