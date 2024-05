Krški opozicijski svetniki županu očitajo nepreglednost delovanja in zgrešenost nekaterih projektov

Krško, 21. maja - Opozicijski svetniki, ki v svetu Mestne občine Krško predstavljajo 15 od 30 svetnikov, so nezadovoljni z delom župana Janeza Kerina. Njemu in občinski upravi očitajo nepregledno delovanje, slabo načrtovanje proračuna ter napačno zastavo projektov gradnje bazena in parka urbanih športov.