V krškem Gibanju Svoboda zaskrbljeni nad pomanjkanjem odprtosti in dialoga v občini

Krško, 6. februarja - V mestnem odboru Gibanja Svoboda v Krškem so ob nedavni razrešitvi njihove podžupanje Brigite Piltaver Imperl zaskrbljeni nad signali, ki jih občanom glede politične kulture in sodelovanja pošiljajo odločitve župana Janeza Kerina o razrešitvi že dveh podžupanj. Vseeno napovedujejo nadaljevanje z delom, ki temelji na dialogu in sodelovanju.