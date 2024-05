Lestvica Financ: Najboljše plače v predstavništvih farmacevtov, IT-podjetjih in energetiki

Ljubljana, 21. maja - Predstavništva farmacevtov, IT-podjetja in energetiki kraljujejo na lestvici podjetij, ki so lani najbolje plačevala svoje zaposlene, navajajo Finance. Na vrhu sta predstavništvi SAP in Microsoft s povprečno bruto plačo 11.781 evrov oz. 10.658 evrov bruto na mesec. Med slovenskimi podjetji se najvišje uvršča Kontrola zračnega prometa Slovenije.