Lestvica Financ: Najboljše plače v predstavništvih IT multinacionalk

Ljubljana, 23. maja - Zaposlene najbolje plačujejo podjetja v panogi IT in v farmaciji, navajajo Finance. Na prvo mesto se po višini lanske povprečne bruto plače uvršča predstavništvo Microsofta z dobrimi 10.000 evri bruto, več kot 10.000 evrov znaša povprečna bruto plača tudi v IT podjetju SAP. Povprečna bruto plača v državi je lani sicer znašala 2023,92 evra.