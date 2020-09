Finance: Podjetja v IKT-panogi, farmaciji in holdingih tudi lani najbolje plačevala zaposlene

Ljubljana, 2. septembra - Podjetja v IKT-panogi, farmaciji in holdingih so tudi lani najbolje plačevala svoje zaposlene, kaže analiza časnika Finance. Glede na predhodno leto so se nekoliko premešala podjetja na vrhu. Prvo mesto na lestvici je tako po več letih prevlade Microsofta prevzel SAP, kjer je povprečna bruto plača 36 zaposlenih znašala 10.128 evrov.