Narodni in univerzitetni knjižnici odlikovanje red za izredne zasluge

Ljubljana, 20. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) ob 250-letnici delovanja odlikovala z redom za izredne zasluge. Odlikovanje bo prejela za neprecenljivo vlogo pri izgradnji in ohranjanju slovenske narodne identitete in kulturne dediščine ter pri razvoju bibliotekarske stroke in univerzitetne knjižnične dejavnosti.