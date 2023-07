Za NUK 2 prihodnje leto predvideni trije, v letu 2025 pa 11 milijonov evrov

Ljubljana, 17. julija - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je minuli teden ob predstavitvi gradnje ljubljanske medicinske fakultete pojasnil nekaj podrobnosti o projektu NUK 2. Napovedal je, da bodo z gradnjo začeli prihodnje leto. Iz ministrstvu so za STA sporočili, da so za leto 2024 predvideni trije milijoni, za leto 2025 pa 11 milijonov evrov.