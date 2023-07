V NUK pozdravljajo zagotovljena proračunska sredstva za stavbo NUK II

Ljubljana, 20. julija - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) pozdravljajo načrte ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije glede gradnje NUK II ter predvidena proračunska sredstva zanjo. Kot poudarjajo, je odločitev o zagotovitvi finančnih sredstev za gradnjo NUK II v državnem proračunu za projekt najpomembnejša in najzahtevnejša odločitev doslej.