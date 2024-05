Pregled - šport, 19. 5. (nedelja)

TACEN - Šestnajstletni slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je novi evropski prvak v slalomu na divjih vodah. Slovenci so na domačem evropskem prvenstvu na savskih brzicah v Tacnu v Ljubljani vpisali trojno zmago, za kar sta poskrbela še Luka Božič z drugim in Benjamin Savšek s tretjim mestom.

TACEN - Slovenski kanuisti so v postavi Žiga Lin Hočevar, Luka Božič in Beni Savšek osvojili tretje slovensko zlato na prvenstvu, uspeh pa je z drugim mestom dopolnila ženska ekipa v postavi Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.

LIVIGNO - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec kraljevske 15. etape dirke po Italiji od Manerbe do Livigna. Petindvajsetletnik se je na predzadnjem klancu odločil za napad in najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku vzel slabe tri minute. Pred zadnjim tednom ima zdaj 6:41 minute naskoka.

ST. JEAN D'ANGELY - Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je naknadno po izdanih kaznih Švicarju Jeremyju Seewerju in Norvežanu Kevinu Horgmoju postal zmagovalec velike nagrade Francije v St. Jean d'Angelyju. Prvo vožnjo je dobil, drugo pa po kazni omenjenih dirkačev končal na četrtem mestu. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil po dveh 14. mestih na VN skupno 13.

MARAKEŠ - Lia Apostolovski je s svojim izidom sezone 1,91 m v skoku v višino zasedla tretje mesto na atletski diamantni ligi v Marakešu. Tina Šutej je bila šesta v skoku s palico (4,45 m), sedma pa sta bila Kristjan Čeh v metu diska (64,64 m) in Anita Horvat v teku na 800 m (2:01,38).

HYERES - Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v formuli kite v francoskem Hyeresu končal v polfinalu zaključnih bojev za odličja in je osvojil skupno osmo mesto ter ni ubranil naslova svetovnega podprvaka.

ABU DABI - Na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju je slovenski tabor zastopala Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in se po dveh zmagah prebila med najboljših 16 na svetu. Z dosežkom je bila zadovoljna, saj je po daljši bolezni nastopala s pomočjo antibiotikov, kot pomembno pa je ocenila dejstvo, da je v Emiratih potrdila olimpijski nastop.

HAMBURG/VILNA - Slovenski odbojkarji na mivki so se v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu, ki potekajo v okviru pokala narodov v Hamburgu, po zmagi v zlatem nizu proti Estoniji uvrstili v finale. Odbojkarice pa so v Vilniusu v finalu izgubile proti Avstrijkam in jih ne bo v Parizu.

BERLIN - Najvišjeuvrščena slovenska igralka golfa na računalniški lestvici Ana Belac je na turnirju evropske serije v Nemčiji z nagradnim skladom 300.000 evrov zasedla končno šesto mesto s sedmimi udarci pod parom igrišča v okolici Berlina. S pridobljenimi točkami je vse bližje nastopu na olimpijskih igrah v Parizu.

LUZERN - V Luzernu so veslači danes začeli sklepne kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Uspešno sta tekmovanje začela tudi oba slovenska skifista Nina Kostanjšek in Isak Žvegelj. Kostanjšek se je že prebila v polfinale, Žvegelj zaradi velikega števila čolnov v četrtfinale.

KOPER/LJUBLJANA - Nogometaši Kopra in Maribora so se v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1) in zasedli končno drugo mesto. Tretji so bili nogometaši Olimpije, ki so v zadnjem krogu doma izgubili proti Bravu z 0:1 (0:0). Bravo je sezono končal na četrtem mestu.

LJUBLJANA - Ajdovščina bo po sezoni 2010/11 spet imela nogometnega prvoligaša. Primorje je v zadnjem, 30. krogu v 2. slovenski nogometni ligi v gosteh igralo 0:0 s sežanskim Taborom. Če je bila točka dovolj za ajdovski naslov prvaka, pa je bila premalo za obstanek Tabora v drugi ligi, iz katere je izpadel tudi Fužinar.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugi tekmi polfinala lige Nova KBM premagali GGD Šenčur s 103:76 (24:10, 53:32, 77:55) in se z 2:0 v zmagah uvrstili v finale državnega prvenstva.

KRANJ - Vaterpolisti Triglava so v prvi finalni tekmi končnice državnega prvenstva v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju premagali Branik z 18:8 (4:3, 5:2, 4:2, 5:1). V prvi tekmi za tretje mesto je Ljubljana Slovan v bazenu Kodeljevo premagala Grafist Koper s 25:5 (6:0, 5:0, 8:3, 6:2).

IMOLA - Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec sedme dirke letošnje sezone svetovnega prvenstva formule 1 za veliko nagrado Emilije Romanje v italijanski Imoli. Branilec naslova in vodilni v sezoni SP je ugnal Britanca Landa Norrisa, ki je zaostal manj kot sekundo, tretji je bil Monačan Charles Leclerc.

RIM - Nemec Alexander Zverev je drugič doslej osvojil teniški turnir v Rimu z nagradnim skladom 7.877.020 evrov. V finalu mastersa 1000 je s 6:4 in 7:5 premagal 21. igralca turnirja Nicolasa Jarryja iz Čila.

PRAGA/OSTRAVA - Kanadski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem v večernem derbiju v Pragi ugnali Švico s 3:2, Avstrijci pa s 4:1 Norveško. V Ostravi so Američani z 10:1 odpravili Kazahstance, Latvijci pa so bili s 3:2 po izvajanju kazenskih strelov boljši od Slovakov.

RIJAD - Ukrajinski boksar Oleksander Usik je postal absolutni svetovni prvak v težki kategoriji, potem ko je v Rijadu po točkah premagal Britanca Tysona Furyja po 12 rundah. Usik je zmagal z deljeno sodniško odločitvijo z 2:1 ter združil vse štiri pasove.

EDMONTON - Evan Bouchard in Ryan Nugent-Hopkins sta dosegla gol in dve podaji za Edmonton Oilers, ki je dosegel zmago s 5:1 proti Vancouver Canucks v šesti tekmi polfinala zahodne konference končnice severnoameriške hokejske lige v dvorani Rogers Place v Edmontonu. Ekipi sta poravnani 3:3 v zmagah.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so na šesti tekmi serije z Oklahomo City Thunder z izidom 117:116 zabeležili še četrto zmago in se uvrstili v finale zahodne konference. Luka Dončić je z 29 točkami, 10 skoki in 10 podajami dosegel trojni dvojček za Dallas, ki je v drugem polčasu preobrnil zaostanek 17 točk.