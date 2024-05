Pregled - svet, 19. 5. (nedelja)

TEHERAN - Helikopter z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem in zunanjim ministrom Hoseinom Amir-Abdolahianom na krovu se je ponesrečil. Po do zdaj znanih podatkih se je helikopter znašel v težavah, nakar je moral "trdo pristati" v iranski provinci Vzhodni Azerbajdžan. To je potrdil tudi notranji minister Ahmad Vahidi. Ni jasno, ali so bili potniki poškodovani. Reševalno akcijo otežuje slabo vreme, medtem se je nad območjem tudi znočilo.

BRATISLAVA - Slovaški premier Robert Fico ni več v smrtni nevarnosti, je sporočil podpredsednik vlade in obrambni minister Robert Kalinak. Ob tem je dodal, da je premierjevo zdravstveno stanje še vedno resno in da štiri dni po poskusu atentat ostaja v intenzivni negi.

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je ponoči v napadu na begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu Gaze ubila najmanj 31 ljudi, še 20 je ranjenih. Devet Palestincev pa je bilo ubitih v obstreljevanju mesta Gaza na severu enklave. Izraelska vlada tako še dalje zavrača pozive več tisoč protestnikov, ki so v soboto znova zahtevali premirje, ki bi omogočilo vrnitev zajetih talcev. Pomanjkanje jasnega načrta vlade Benjamina Netanjahuja za Gazo pa povzroča napetosti tudi v vojnem kabinetu, kjer je minister Beni Ganc zagrozil z odstopom, če vlada ne predstavi rešitev za prihodnost palestinske enklave.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina in Rusija poročata o sestrelitvah sovražnikovih izstrelkov. Ruska zračna obramba je nad Krimom sestrelila devet raket tipa atacms in en dron. Še 60 ukrajinskih brezpilotnikov so sestrelili nad regijama Belgorod in Krasnodar. Ukrajinska vojska je medtem uničila vseh 37 dronov, ki so jih izstrelile ruske sile. Mesto Harkov je bilo čez vikend spet tarča ruskega obstreljevanja, v katerem je bilo danes ubitih najmanj 11 civilistov, še več kot 40 je ranjenih. Ruske sile obstreljujejo tudi druge regije na vzhodu Ukrajine.

NOUMEA - Francoske sile v čezmorskem ozemlju Nova Kaledonija so sprožile operacijo z namenom obnovitve nadzora nad ključno cesto, ki povezuje prestolnico otočja Noumea z mednarodnim letališčem. Vsi komercialni leti so bili ta teden zaradi nemirov odpovedani, zaradi česar je na otočju ujetih okoli 3200 turistov. Lokalne francoske oblasti so prepričane, da se varnostne razmere izboljšujejo. Kljub temu so z otočja poročali o več nočnih požigih.

KINŠASA - Vojska Demokratične republike Kongo je po lastnih navedbah preprečila državni udar. Kot je v skopi izjavi povedal vojaški tiskovni predstavnik, je do poskusa udara prišlo davi blizu pisarn predsednika Felixa Tshisekedija. Zarotnike naj bi vodil 41-letni aktivist iz kongovske diaspore v ZDA Christian Malanga, ki ga je vojska ubila. Iz bližnje prestolnice Republike Kongo Brazzaville so medtem poročali, da je na eno od tamkajšnjih sosesk padel izstrelek iz Kinšase in ranil več ljudi.

NIAMEY/WASHINGTON - Ameriška vojska je začela umikati svoje sile iz Nigra, kar bo trajalo najdlje do 15. septembra, so v skupni izjavi sporočile ZDA in Niger. Ameriški umik sledi zahtevam vojaške hunte, ki je lani z vojaškim udarom prevzela oblast v Niameyu. ZDA imajo v tej zahodnoafriški državi 650 vojakov in več sto pogodbenikov. Njihova prisotnost je v zadnjih letih imela poseben pomen zaradi oporišča za brezpilotne letalnike v Agadezu, od koder so Američani vršili nadzor nad širšo regijo.

BISTRICA V ROŽU - Na avstrijskem Koroškem je v soboto v strmoglavljenju jadralnega letala umrl 56-letni pilot. Vzrok nesreče zaenkrat ni znan. Po do zdaj znanih podatkih je moški zgodaj popoldne vzletel z letališča v Celovcu in prek Karavank priletel v slovenski zračni prostor. Ob povratku je iz neznanih razlogov strmoglavil na območju severnega vznožja gore Vajnež tik za mejo.

SANTO DOMINGO - V Dominikanski republiki potekajo parlamentarne in predsedniške volitve, na katerih se ponovna izvolitev obeta aktualnemu predsedniku Luisu Abinaderju. Volilna kampanja je minila v znamenju vprašanja migracij spričo krize na sosednjem Haitiju, ki ga že mesece pretresa nasilje oboroženih tolp. Abinader je med volivci priljubljen predvsem zaradi ostrega stališča do migrantov s Haitija. Na meji s sosednjo državo je začel tudi graditi betonski zid.

MIAMI - Odvetniku nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju so v petek vročili obvestilo o obtožnici zaradi domnevnega spodnašanja izida volitev v Arizoni leta 2020. Nekdanji newyorški župan je obvestilo prejel na zabavi za svoj 80. rojstni dan v Palm Beachu na Floridi. Urad generalnega tožilca je Giulianija iskal več tednov.