Finance Manager o nemškem gospodarstvu (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Boštjan Usenik v komentarju Nemški križi in težave (z nenamernimi posledicami) piše o nemškem gospodarstvu. Avtor povzema besede nemškega ekonomista Marcela Fratzscherja, govorca na letošnji finančni konferenci v Portorožu. Fratzscher poudarja, da so glavne težave za nemško gospodarstvo v domačih naložbah, ki za potrebami zaostajajo več kot 20 let.